Псковичей просят помочь в наполнении «Коробки добра» для бездомных животных

14:57, 21 августа 2024, ПАИ

Псковичей просят помочь в наполнении «Коробки добра» для бездомных животных. Акцию запустил Псковский городской молодёжный центр.

Можно приносить:

– старые, но чистые простыни и пододеяльники, одеяла (не пуховые);

– еду: крупы (только рис и гречка), макароны, кефир, творог, кура (шеи, головы, лапы), сухой корм, влажные консервы для животных;

– хозяйственные товары: тазы, вёдра, моющие и дезинфицирующие средства, губки и т. д.;

– зоотовары: большие металлические миски, поводки, ошейники, игрушки, средства для обработки от блох, клещей и глистов.

Пункты сбора работают с 10:00 до 18:00 по двум адресам Максима Горького, 15 и Олега Кошевого, 25. Все собранные вещи волонтёры Пскова отправят в приют для бездомных животных «Шанс».

По возникающим вопросам можно написать в сообщения группы (vk.com/molododobro) или позвонить по телефону 56-44-44.