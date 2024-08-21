Развитие аэропорта имени княгини Ольги и увеличение пассажиропотока обсудили в правительстве Псковской области

23:11, 21 августа 2024, ПАИ

Строительство нового терминала аэропорта имени княгини Ольги в Пскове планируется начать в 2025 году. Задачи по развитию аэропорта, увеличение пассажиропотока и планы на строительство нового терминала обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор «Новапорт Холдинга» Евгений Янкилевич в ходе рабочей встречи в правительстве региона сегодня, 21 августа.

Глава региона отметил, что на данный момент идут работы по ремонту привокзальной площади и дороги, ведущей к аэропорту.

«Нам удалось привлечь средства. Это позволит нам решить вопросы безопасности практически полностью. По крайней мере, что касается внешнего периметра. По этому поводу неоднократно принимались решения на антитеррористической комиссии. С учётом того, что будет облагорожена территория, будет установлена статуя княгини Ольги. Сейчас мы со скульптором работает по этому вопросу. Это будет хороший открыточный вид, что будет делать наш аэропорт, город, регион ещё более привлекательным», – отметил Михаил Ведерников.

В свою очередь Евгений Янкилевич отметил, что требуется поддержать аэропорт с точки зрения комфорта и обслуживания пассажиров. По оценкам эксперта, Псковская область потенциально может совершать авиаперевозки порядка 500-600 тысяч пассажиров. Однако ближайшая цель – увеличить пассажиропоток до 300 тысяч человек.

«Мы считаем, что требуется строительство полноценного терминала, который включает в себя зоны прилёта, вылета и международный сектор, который будет не меньше 6,5 тысячи квадратных метров. Это обойдётся в ценах 2024 года в 5-6 миллиардов рублей», – сказал Евгений Янкилевич.

Он также предложил комплекс мер по развитию аэропорта, в частности по строительству нового терминала, которое может начаться уже в следующем году.