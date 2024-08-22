Огромный российский флаг из лент создают в центре Пскова

13:29, 22 августа 2024, ПАИ

Жители Псковской области создают флаг России из ленточек в рамках Всероссийской акции «Цвета Родины» сегодня, 22 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Акция проходит на площади Ленина в Пскове. Мероприятие пройдёт до 19:00. Для всех гостей также работает тематическая фотозона и аквагрим, волонтёры раздают ленты с триколором.