Михаил Ведерников наградил лучших госслужащих

15:48, 22 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил победителей третьего регионального конкурса «Лучший государственный служащий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В конкурсе приняли участие 13 человек из пяти исполнительных органов области. Участники продемонстрировали свои знания в законодательстве, основах менеджмента и русском языке, а также презентовали работы на тему «Я – лучший государственный служащий Псковской области».

Лучшим госслужащим среди заместителей руководителей и аналогичных должностей стал советник губернатора Алексей Быков.

Среди иных категорий гражданских служащих победу одержала советник заместителя губернатора области Алина Бритвина.

Второе место заняла начальник отдела методического сопровождения управления проектной деятельности правительства региона Юлия Ли-Ко-Шин. А начальник отдела по работе с обращениями граждан управления документационного обеспечения правительства области Алина Андреева заняла третье место.

«Ваш труд неоценим, и особенно важно, что вы находите время для саморазвития, получения новых знаний, опыта и воплощения новых идей», – подчеркнул глава региона. Он отметил, что благодаря этому работа становится не только эффективной, но и творческой, позволяя достигать высоких результатов.

Победители конкурса получили нагрудные знаки и грамоты, а также денежные премии. Финалисты отметили, что участие в конкурсе позволило получить объективную оценку своей работы, перенять управленческий опыт и получить вдохновение для дальнейшего профессионального роста.