Около 90 спортсменов примут участие в Спартакиаде пенсионеров Псковской области

16:44, 22 августа 2024, ПАИ

Около 90 спортсменов примут участие в Спартакиаде пенсионеров Псковской области, посвящённой 80-летию со дня образования региона. Соревнования пройдут 28 и 29 августа в Пскове, сообщил директор спортшколы «Надежда» Сергей Кравченко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 августа.

«В соревнованиях примут участие около 90 спортсменов со всей области. Заявились участники из 18 районов Псковской области. До старта спартакиады ещё есть время, поэтому, возможно, ещё кто-нибудь заявится», – отметил Сергей Кравченко.

В программу соревнований войдут шесть видов спорта: дартс, шахматы, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис и лёгкая атлетика. Официальное открытие состоится 28 августа в 15:00 на стадионе «Машиностроитель». Закрытие – в 16:00 29 августа. По итогам соревнований будет сформирована сборная Псковской области, которая представит регион на финальном этапе спартакиады в Кемерове с 30 сентября по 5 октября.

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