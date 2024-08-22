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Спорт

Около 90 спортсменов примут участие в Спартакиаде пенсионеров Псковской области

Около 90 спортсменов примут участие в Спартакиаде пенсионеров Псковской области, посвящённой 80-летию со дня образования региона. Соревнования пройдут 28 и 29 августа в Пскове, сообщил директор спортшколы «Надежда» Сергей Кравченко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 августа.

Сергей Кравченко. Фото: ПАИ

«В соревнованиях примут участие около 90 спортсменов со всей области. Заявились участники из 18 районов Псковской области. До старта спартакиады ещё есть время, поэтому, возможно, ещё кто-нибудь заявится», – отметил Сергей Кравченко.

В программу соревнований войдут шесть видов спорта: дартс, шахматы, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис и лёгкая атлетика. Официальное открытие состоится 28 августа в 15:00 на стадионе «Машиностроитель». Закрытие – в 16:00 29 августа. По итогам соревнований будет сформирована сборная Псковской области, которая представит регион на финальном этапе спартакиады в Кемерове с 30 сентября по 5 октября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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