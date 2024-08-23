Псковский музей устроит два кинопоказа в необычных локациях
Псковский музей-заповедник присоединится к акции «Ночь кино». Мероприятие пройдет 24 августа и будет приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.
Псковичей приглашают на кинопоказы. В 19:00 во Дворе Постникова покажут картину «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко. Запись по телефону: +7 (8112) 29-22-59.
В 20:00 в Покровской башне начнется показ фильма «Воздух» Алексея Германа-младшего. Запись по телефону: +7 (8112) 33-10-65.
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