Псковский музей устроит два кинопоказа в необычных локациях

10:20, 23 августа 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник присоединится к акции «Ночь кино». Мероприятие пройдет 24 августа и будет приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Псковичей приглашают на кинопоказы. В 19:00 во Дворе Постникова покажут картину «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко. Запись по телефону: +7 (8112) 29-22-59.

В 20:00 в Покровской башне начнется показ фильма «Воздух» Алексея Германа-младшего. Запись по телефону: +7 (8112) 33-10-65.