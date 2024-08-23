Кому нужно опасаться рака лёгкого, рассказали псковские онкологи в программе «Анамнез». Главное

16:56, 23 августа 2024, ПАИ

О раке лёгких поговорили с гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» с главным врачом Псковского областного онкологического диспансера Александром Юровым и заместителем главного врача, торакальным хирургом-онкологом Александром Луфтом.

Главное:

– Псковская область занимает первое место по СЗФО по выявлению ранних стадий рака лёгкого, благодаря внедрению современных методик и новейшему оборудованию;

– рак лёгких – болезнь цивилизации, урбанизации – «асфальтовая болезнь»;

– ежегодно рак лёгких выявляется у более 300 псковичей;

– раком лёгких болеют чаще всего люди от 55 до 75 лет;

– с 2023 года рак лёгких занимает второе место среди всех видов онкологии в регионе, на первом месте рак предстательной железы;

-– у мужчин рак лёгких диагностируется в 5-6 раз чаще, чем у женщин;

– основной, доказанный провокатор рака лёгких – курение. У курильщиков он встречается в 14 раз чаще, чем у некурящих;

– курильщики плохо поддаются химиотерапии;

– главная профилактика рака лёгких – ежегодная диспансеризация. Не стоит дожидаться симптомов;

– современные методы лечения позволяют пациентам жить многие годы. На учёте в диспансере находится пациент, который с четвёртой стадией рака лёгких живёт уже более девяти лет;

– коронавирус помог псковским врачам обнаруживать рак лёгкого на ранних стадиях.