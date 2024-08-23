Опубликована программа Дня знаний в Псковском госуниверситете
В этом году региональный День знаний состоится 2 сентября, сообщили в университете.
Программа праздника в ПсковГУ:
10:00 – 12:00 – знакомство первокурсников с университетом. Встречи первокурсников с руководством институтов, колледжа.
12:00 – 13:00 – встречи первокурсников колледжа с руководством колледжа.
Где: Псков, Великие Луки, площадки институтов, колледжа ПсковГУ.
13:30 – 13:45 – открытие спортивной площадки колледжа ПсковГУ.
Где: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 16.
14:00 – 18:00 – турнир по волейболу, посвящённый Дню знаний.
Где: колледж ПсковГУ, Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 16.
16:00 – 18:00 – встреча руководителей вузов и ссузов Псковской области с первокурсниками вузов, имеющими медаль «За особые успехи в учении» I и II степени.
Где: Псков, площадь Ленина, 2 (актовый зал).
16:30 – 17:30 – рабочее совещание руководителей вузов и ссузов.
Где: Псков, площадь Ленина, 2 (зал учёного совета).
16:00 – 21:00 – работа тематических интерактивных площадок образовательных организаций Псковской области.
Где: Псков, территория Финского парка.
16:00 – 18:00 – выступление творческих коллективов образовательных организаций Псковской области.
18:30 – 19:00 – торжественный старт нового учебного года.
19:00 – 20:00 – концертно-развлекательная программа.
20:00 – 21:00 – выступление группы «Интонация».
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