Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе

09:05, 24 августа 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет. ДТП произошло на 295-м километре трассы Р-23 в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.