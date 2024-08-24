Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет. ДТП произошло на 295-м километре трассы Р-23 в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель от госпитализации отказался.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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