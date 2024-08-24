«Единая Россия» собирается сохранить в бюджете все соцобязательства перед жителями

11:51, 24 августа 2024, ПАИ

«Единая Россия» предусмотрит в главном финансовом документе финансирование поручений президента в послании, национальных целей развития страны, а также социальных программ, сообщает сайт ER.ru.

Подготовку федерального бюджета на 2024–2027 годы, финансирование в нём положений народной программы «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами на заседании программной комиссии. В формировании бюджета партия принимает активное участие, отметил он.

«Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача – обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. Создан государственный фонд поддержки участников СВО. Объёмы его финансирования в следующем году должны остаться неизменными. Не менее важно содействовать развитию новых регионов», – сказал Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» продолжит работать над выполнением всех социальных обязательств перед жителями, отметил председатель партии.

«Единая Россия» с Правительством РФ выстроила эффективную систему социальной поддержки. Наши социальные программы пользуются спросом. Успешной стала программа социального контракта. Благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение, добиваются других целей. Её финансирование в бюджете должно обязательно сохраниться», – сказал Дмитрий Медведев.

Ещё одна востребованная программа – льготная «Семейная ипотека». Сегодня её могут оформить семьи с детьми в возрасте до шести лет, а также семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью.

«Единая Россия» последовательно поддерживает семьи с детьми. И последующие годы не должны стать исключением. Средства на обеспечение семейной ипотеки должны быть предусмотрены в новом бюджете.

«Безусловно, при формировании нужно учесть все виды пособий для семей с детьми, надбавки за классное руководство и кураторство, выплаты сотрудникам в сфере здравоохранения и образования на селе, а также их расширение на работников культуры. Отдельное внимание уделим бесплатному лекарственному обеспечению детей с орфанными заболеваниями. В том числе в рамках фонда «Круг добра», – поручил председатель партии.

Особое внимание «Единая Россия» уделит реализации социальной части национальных целей развития страны, которые определил президент.

«Такие обязательства партия брала при подготовке народной программы. С коллегами из Правительства России определим конкретные объекты и задачи, которые в первую очередь требуют финансирования. Нужно продолжить модернизацию школ, детских садов, больниц и поликлиник, дорог и коммунальной инфраструктуры – всего, что определяет качество повседневной жизни граждан. А также активно заниматься формированием комфортной городской среды, обновлением общественного транспорта, ремонтом и оснащением музеев, театров, библиотек, детских школ искусств», – сказал Дмитрий Медведев.

По этим направлениям есть серьёзные результаты. В частности, программой капремонта школ в этом году охвачено более тысячи учебных заведений. В ней участвуют и новые регионы.

«Средства на дальнейшую реализацию программы должны быть предусмотрены и в новом бюджете. Ежегодно расходуется порядка 60 миллиардов рублей. Мы обязательно должны программу продолжить, как и другие социальные программы», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

При работе над бюджетом он поручил партии оказать особую поддержку регионам.

«Президент поручил снизить для регионов долговую нагрузку за счёт списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объёмы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов и выравниванию их бюджетной обеспеченности. Проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой. Продлить действие индивидуальных программ развития регионов, в которых наиболее сложная экономическая ситуация», – указал он.

Дмитрий Медведев также отметил, что «Единая Россия» должна отчитываться о выполнении своих социальных обязательств. Только за последние полгода поправками партии их финансирование увеличилось на 165 миллиардов рублей.

«При поддержке «Единой России» определены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ – 7,2 миллиарда рублей. На комплексное развитие сельских территорий – 1,6 миллиарда рублей. За счёт новых субсидий почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека». С 2024 года расширено бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Увеличено финансирование бесплатного горячего питания в начальной школе на 3,5 миллиарда рублей. Это решение затрагивает семь миллионов детей ежегодно», – напомнил он.

В связи с этим председатель «Единой России» поручил врио секретаря генсовета партии Владимиру Якушеву проработать комплексный отчёт о реализации народной программы вместе с членами программной комиссии, региональными отделениями и представителями всех партийных структур.

«На ближайшем съезде нашей партии нужно принять решение о том, что следует обновить в действующей редакции народной программы. И начать готовиться к созданию нового программного документа – имея в виду перспективы выборов в Государственную Думу и участия нашей партии в этой избирательной кампании», – сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь Владимир Якушев отметил, что в новом бюджетном цикле к обязательствам «Единой России» добавятся новые.

«Их президент определил в послании и национальных целях развития. «Единой России» вместе с Правительством России предстоит реализовать ключевые программы развития и нацпроекты – работа над ними уже идёт. Мы расширим программу капремонта школ на детсады, колледжи и техникумы. Социальную догазификацию – на СНТ. Стартует масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти и многие другие проекты станут частью народной программы «Единой России» и должны быть полностью финансово обеспечены и исполнены в установленные президентом сроки», – сказал он.

Приоритеты «Единой России» определены вместе с гражданами страны и зафиксированы в народной программе партии, подчеркнул Владимир Якушев.

«Они остаются неизменными – выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры регионов, повышение качества жизни в них. В последние два года особое внимание – достижению целей СВО, поддержке военнослужащих и их семей, развитию Донбасса и Новороссии. При работе над бюджетом вместе с Правительством России партия исходит из полного финансирования этих обязательств», – подчеркнул врио секретаря генсовета партии.

Следующее заседание программной комиссии Дмитрий Медведев проведёт перед вторым чтением бюджета для того, чтобы максимально учесть все необходимые параметры по следующему году.