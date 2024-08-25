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Фотя Поветенный наступил по народному календарю

Сегодняшний праздник установлен в честь мучеников Аникиты и Фотия, которые приходились друг другу дядей и племянником, сообщает calend.ru.

Аникита был военным сановником в Никомидии во времена императора Диоклетиана (конец III – начало IV века), но однажды выступил против своего правителя – когда тот выставил на городской площади орудия казни для устрашения христиан. Разгневанный император приказал подвергнуть сановника пыткам, а затем бросить на съедение диким зверям; но выпущенный лев, вместо того чтобы растерзать мученика, стал ласкаться к нему.

Аникиту пытались казнить разными способами, но каждый раз Господь спасал его. В итоге император приказал разжечь огромную печь и казнить в ней мучеников. Множество христиан, вдохновленные подвигами святых родственников, сами шагнули в жерло и погибли с молитвой на устах. Аникита и Фотий тоже умерли, но тела их не пострадали от огня. Увидев это чудо, многие язычники уверовали во Христа.

На Руси этот день прозвали Фотей Поветенным, потому что было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. «Фотя Поветенный хозяину покоя не дает – на поветь зовет», – говорили мужики. По их убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил».

На Фотю с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

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