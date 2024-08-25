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Происшествия

63-летняя псковичка попадёт под суд за использование чужой банковской карты

С заявлением в полицию обратился 24-летний пскович, потерявший свою банковкую карточку. Нашедший её решил воспользоваться чужими деньгами и оплатил покупки почти на три с половиной тысячи рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские нашли преступницу по горячим следам, ей оказалась 63-летняя женщина, у которой во время обыска изъяли потерянную псковичом карту.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.

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