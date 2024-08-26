Молодёжь из девяти стран прибыла в Псковскую область в рамках программы Россотрудничества

11:18, 26 августа 2024, ПАИ

Молодые соотечественники из девяти стран прибыли в Псковскую область на проект программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия!». В регион приехали участники из Австрии, Италии, Киргизии, Словакии, Аргентины, Молдавии, Польши, Белоруссии и Южной Осетии. На площадке Дома молодёжи в Пскове прошло официальное открытие мероприятия в понедельник, 26 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Ребята внутри своих стран выиграли олимпиады на знание русского языка в рамках программы Россотрудничества. Всего в Псковскую область прибыло 40 человек.

Их поприветствовала вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева. «Псковская область – это регион с богатой историей. Именно здесь нашли свою музу большое количество выдающихся деятелей искусств, художников, представителей науки и просвещения. У вас будет замечательный маршрут. Вместе с тем хочу заметить, что ещё много мест вам стоит посетить, когда вы станете чуть старше и ещё раз приедете на нашу Псковскую землю», – подчеркнула она.

Для участников приготовлена обширная программа по изучению культуры и истории Псковской области. Молодые люди пробудут в регионе до 1 сентября.