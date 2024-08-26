Выставка военной техники открылась в Пскове
Выставка военной техники открылась в сквере Пограничников в Пскове, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.
-
Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
-
Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
-
Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
-
Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
-
Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области
Здесь установили военную технику и стенд, который приурочен к 30-летию поискового движения «След «Пантеры». Псковичи и гости города смогут узнать о военной технике, сфотографироваться с ней и посидеть внутри боевых машин.
Выставка проходит в рамках празднования 80-летия образования Псковской области. Добавим, что все новости с празднования можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 августа 2024
Молодёжь из девяти стран прибыла в Псковскую область в рамках программы Россотрудничества