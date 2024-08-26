Организаторы назвали причины отмены соревнований по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора»

18:06, 26 августа 2024, ПАИ

Региональные соревнования по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора» в этом году не стали проводить из-за уменьшения количества участников, сообщил основатель туристско-спортивного центра «Берёзовый хутор» Роман Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 августа.

«В этом году мы решили соревнования не проводить. Первая причина – финансовая. В этом году всё-таки решили вкладывать больше денег в развитие инфраструктуры [«Берёзового хутора». – ПАИ]. Есть ещё вторая значительная причина. Последние годы, я смотрю, и в других соревнованиях количество участников очень сильно сокращается. Для проведения соревнований требуются очень большие вложения, поэтому приняли решение их приостановить, пока не заметим какой-то рост», – отметил гость радиоэфира.

Не исключено, что соревнования будут проведены уже в следующем году, уточнил основатель туристско-спортивного центра.

Первые соревнования по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора» были проведены в 2013 году, сообщил Роман Иванов. В этом же году организаторы получили приз за лучшую мототрассу на Северо-Западе.