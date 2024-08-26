В тройном ДТП в Островском районе пострадали шесть человек, в том числе новорождённый

18:16, 26 августа 2024, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей произошло у деревни Крюки Островского района сегодня, 26 августа. Об этом сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

Участниками ДТП стали автомобили Skoda, Nissan и BMW. Прибывшие пожарные деблокировали пострадавших с помощью гидравлического инструмента.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадало шесть человек. Из них женщина и новорождённый госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работают бригады скорой помощи и медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.