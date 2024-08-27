Вячеслав Володин высказался об аресте Дурова
Арест основателя Telegram Павла Дурова выгоден властям США, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По мнению политика, Telegram – один из немногих сервисов, на который США не имеет влияния, а заставить его поставлять данные и проводить премодерацию госдеп и ЦРУ не могут. По этой причине «за арестом Дурова стоит Вашингтон», считает Вячеслав Володин.
В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль, убеждён политик. Тотальная цензура и подчинение социальных сетей с применением шантажа и угроз – традиционные способы политического управления для Вашингтона, считает он.
«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал ещё и эту платформу, или же её работа всё-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – подчеркнул Вячеслав Володин.
Напомним, что основателя мессенджера Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже. Бизнесмену предъявляют обвинения в более десяти преступлениях по разным статьям, в том числе связанных и с финансовыми преступлениями в Telegram.
367 молодых избирателей смогут впервые проголосовать на сентябрьских выборах в Псковской области
20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга