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Политика

Вячеслав Володин высказался об аресте Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова выгоден властям США, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению политика, Telegram – один из немногих сервисов, на который США не имеет влияния, а заставить его поставлять данные и проводить премодерацию госдеп и ЦРУ не могут. По этой причине «за арестом Дурова стоит Вашингтон», считает Вячеслав Володин.

В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль, убеждён политик. Тотальная цензура и подчинение социальных сетей с применением шантажа и угроз – традиционные способы политического управления для Вашингтона, считает он.

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал ещё и эту платформу, или же её работа всё-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, что основателя мессенджера Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже. Бизнесмену предъявляют обвинения в более десяти преступлениях по разным статьям, в том числе связанных и с финансовыми преступлениями в Telegram.

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