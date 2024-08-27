Органист-виртуоз даст концерт в Пскове 31 августа

10:57, 27 августа 2024, ПАИ

31 августа в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове пройдёт органный концерт «От Баха до латины», сообщили ПАИ организаторы.

В концерте примет участие органист-виртуоз Сергей Буслов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре органа и клавесина, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

Прозвучат духовные произведения немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора XVII-XVIII века и скрипача-виртуоза, создателя жанра сольного инструментального концерта Антонио Лучо Вивальди, французского композитора-симфониста XIX-XX века и органиста-импровизатора Шарля-Мари Жана-Альбера Видора, аргентинского композитора второй половины XX века, родоначальника стиля танго нуэво Астора Панталеона Пьяццоллы, аргентинского композитора, исследователя народной музыки и традиционных ритмов Южной Америки Ариэля Рамиреса, современного немецкого композитора и органиста-виртуоза Ханса-Андре Штамма, а также современного эстонского композитора и органиста, пишущего в стиле «новой простоты» и «духовного минимализма», Арво Пярта.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 65 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм расположен на улице Плехановский Посад, 64.