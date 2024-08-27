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Выпускники технических специальностей выбирают работу на крупных предприятиях Псковской области

Лето на исходе, выпускники колледжей и вузов успели хорошо отдохнуть, набраться сил, но самое главное – найти работу по специальности. По данным Минобрнауки России, чаще всего по специальности устраиваются выпускники инженерных направлений – 97%.

На какие предприятия идут работать вчерашние студенты, чего ждут от них работодатели и как поддерживают молодые кадры на предприятиях, выяснял корреспондент Псковского агентства информации.

Фото здесь и далее: ПАИ

Наставники и возможности

В компании «Промгаз-Технологий» для молодых специалистов, желающих развиваться в профессии, устраивают экскурсии на смежные предприятия. Работает здесь и программа наставничества – за новыми кадрами закрепляют опытных работников. Например, у молодых конструкторов наставник – начальник отдела, у операторов станков ЧПУ – технолог.

«Если молодой сотрудник зарекомендует себя положительно, и компания поймёт свою заинтересованность в нём, то ему помогают с выплатой ипотеки: софинансируют ежемесячный платеж на 50%», – рассказал директор предприятия Михаил Довыденков, добавив, что видит у молодёжи потенциал и желание работать. К тому же, по заверению директора, руководство приветствует у выпускников колледжа желание получать высшее образование.

Выпускник колледжа ПсковГУ Семён Новиков работает здесь оператором станков ЧПУ и заочно учится в вузе по профилю, связанному с технологией машиностроения. Уже в феврале следующего года Семён Новиков оканчивает университет и планирует трудиться в должности инженера-конструктора. «Возможностей много и работы хватит», – утверждает он.

Есть куда расти

Немало выпускников колледжа ПсковГУ трудится в компании «Ростелеком», примерно 60% окончили отделение электроники.

«Эти ребята занимают у нас различные должности: монтёры, электромеханики, инженеры», – рассказал ведущий инженер предприятия Никита Голубев. У ребят имеется отличная перспектива карьерного роста.

Выпускник колледжа 2022 года Андрей Кириллов после службы в армии сначала поработал здесь мастером по обслуживанию абонентов и спустя всего девять месяцев вырос до инженера-энергетика. «Пока у меня нет высшего образования, но на следующий год планирую поступать, мне нравится направление «энергоснабжение», есть куда расти», – размышляет он.

От мастера до гендиректора

Перспектива и карьерный рост ожидают выпускников программ, связанных с промышленным и гражданским строительством, на крупнейшем строительном предприятии Пскова ПК «ЖБИ-1».

«Вчерашние студенты вуза могут занять должность мастера, инженера-проектировщика, инженера-конструктора», – отметила специалист по управлению персоналом предприятия Эльвира Климко, добавив, что вначале сотрудник может иметь десять человек в подчинении, а потом и до пятидесяти. Она подчеркнула, что такой путь проходят не все, а только те, кто имеет хорошие знания и обладает коммуникативными навыками.

Такую карьеру сделал выпускник Псковского политехнического института 2006 года, ныне генеральный директор производственной компании ЖБИ-1 Павел Холмов, который начал трудовую биографию с должности мастера одного из пролётов.

Никита Кузнецов окончил ПсковГУ по этому же направлению в 2021 году и за два года вырос до должности старшего мастера. Без отрыва от производства он в ближайшее время оканчивает магистратуру. «Я научился работе с людьми, бухгалтерии, планированию и экономике, читаю чертежи – за эти годы приобрёл многофункциональные навыки, что мне, несомненно, пригодится и дальше», – поделился он.

Обеспечение достойной жизни сотрудников в приоритете у руководства компании, начиная от проведения досуговых мероприятий и предоставлением 50% скидки на обеды и заканчивая скидками на приобретение квартир.

Стоит отметить, за последнее время промышленные предприятия Псковской области заметно увеличили объёмы производства благодаря использованию высокотехнологичного оборудования – импортозамещение жизненно необходимо экономике страны. Поэтому толковые молодые специалисты пользуются большим спросом у региональных работодателей, которые готовы их всячески поддерживать.

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