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Политика

Участки для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга откроются в Псковской области

Избиратели Санкт-Петербурга, находящиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября 2024 года на территории Псковской области, смогут проголосовать на выборах губернатора Северной столицы на специально образованных экстерриториальных избирательных участках, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

«В период с 28 августа 2024 года по 2 сентября 2024 года с 10 до 14 часов по адресам образованных экстерриториальных избирательных участков будут работать пункты приема заявлений для избирателей Санкт-Петербурга, желающих проголосовать по месту своего нахождения», – отметили в облизбиркоме.

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения избиратели Санкт-Петербурга вправе подать несколькими способами. Это можно сделать в любой экстерриториальной участковой избирательной комиссии в период с 28 августа 2024 года по 2 сентября. Кроме того, заявления можно подать в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее 24 часов по московскому времени 2 сентября 2024 года. Либо это может быть устное обращение, поданное в экстерриториальную участковую избирательную комиссию в дни голосования не позднее окончания голосования на избирательном участке с 6 сентября 2024 года по 8 сентября 2024 года с 08 до 20 часов.

Голосование пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года. Экстерриториальные избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.

Публикуем адреса образованных экстерриториальных избирательных участков.

№ п/п

Наименование муниципального образования

Адрес месторасположения ЭУИК

Номер телефона

1

Дедовичский район

182710, Псковская область, рп. Дедовичи, ул. Пионерская, д. 10, здание районной библиотеки

8 911 890 63 62

2

Красногородский район

182370, Псковская область, рп. Красногородск, ул. Школьная, д. 7, здание Красногородского территориального отдела

8 931 900 12 37

3

Куньинский район

182010, Псковская область, рп. Кунья, ул. Дзержинского, д. 22, здание администрации сельского поселения «Куньинская волость»

8 931 900 12 01

4

Локнянский район

182900, Псковская область, Локнянский район, рп. Локня, ул. Октябрьская, д. 15, здание школы искусств

8 931 900 12 03

5

Невельский район

182500, Псковская область, Невельский район, д. Борки, ул. Ленина, д.19, территориальный отдел Артемовской волости администрации Невельского муниципального округа

8 911 890 63 76

6

Новоржевский район

182456, Псковская область, Новоржевский район, д. Вехно, ул. Центральная, д. 119, кв. 1, здание школы

8 911 890 63 84

7

Новосокольнический район

182200, Псковская область, Новосокольнический район, г. Новосокольники, ул. Загородная, д. 3а, помещение МБДОУ «Детский сад г. Новосокольники»

8 911 890 63 92

8

Опочецкий район

182330, Псковская область, г. Опочка, ул. Гагарина, д. 105, административное здание Пригородного территориального отдела администрации Опочецкого муниципального округа

8 911 890 63 94

9

Островский район

181350, Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 23, здание ЦК «Юбилейный»

8 931 900 12 04

10

Палкинский район

181282, Псковская область, Палкинский район, с. Качаново, ул. Советская, д. 26, здание администрации сельского поселения «Качановская волость»

8 911 890 64 02

11

Печорский район

181500, Псковская область, Печорский муниципальный округ, г. Печоры, ул. Свободы, д. 34, здание территориального отдела Печоры администрации Печорского муниципального округа

8 931 900 12 05

12

Псковский район

180560, Псковская область, Псковский район, сельское поселение «Ядровская волость», д. Череха, д. 39, здание администрации сельского поселения

8 931 900 12 08

13

Пустошкинский район

182300, Псковская область, Пустошкинский район, д. Долосцы, помещение администрации сельского поселения «Пригородная волость»

8 911 890 64 11

14

Пушкиногорский район

181370, Псковская область, Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 42а, административное здание городского поселения «Пушкиногорье» (не используется)

8 931 900 12 29

15

Пыталовский район

181410, Псковская область, г. Пыталово, ул. Белорусская, д. 18а, помещение МБУДО «Пыталовская детско-юношеская спортивная школа»

8 911 890 64 15

16

Себежский район

182250, Псковская область, Себежский район, г. Себеж, ул. 7 Ноября, д. 21а, здание Районного культурного центра

8 911 890 64 16

17

Струго-Красненский район

181110, Псковская область, р.п. Струги Красные, ул. Советская, д. 14, здание территориального управления администрации Струго-Красненского муниципального округа

8 931 900 12 31

18

г. Великие Луки

182113, Псковская область, город Великие Луки, пл. Ленина, д. 3, здание Детской музыкальной школы им. Мусоргского

8 931 900 12 32

19

Псков

180016, Псковская область, муниципальное образование «Город Псков», Рижский проспект, д. 64, филиал МБУК «Городской культурный центр»

8 931 900 12 33

180019, Псковская область, муниципальное образование «Город Псков», ул. Труда, д. 49а, МБУ «Псковский городской молодежный центр» (филиал)

8 931 900 12 36

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