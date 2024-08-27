Участки для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга откроются в Псковской области
Избиратели Санкт-Петербурга, находящиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября 2024 года на территории Псковской области, смогут проголосовать на выборах губернатора Северной столицы на специально образованных экстерриториальных избирательных участках, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.
«В период с 28 августа 2024 года по 2 сентября 2024 года с 10 до 14 часов по адресам образованных экстерриториальных избирательных участков будут работать пункты приема заявлений для избирателей Санкт-Петербурга, желающих проголосовать по месту своего нахождения», – отметили в облизбиркоме.
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения избиратели Санкт-Петербурга вправе подать несколькими способами. Это можно сделать в любой экстерриториальной участковой избирательной комиссии в период с 28 августа 2024 года по 2 сентября. Кроме того, заявления можно подать в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее 24 часов по московскому времени 2 сентября 2024 года. Либо это может быть устное обращение, поданное в экстерриториальную участковую избирательную комиссию в дни голосования не позднее окончания голосования на избирательном участке с 6 сентября 2024 года по 8 сентября 2024 года с 08 до 20 часов.
Голосование пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года. Экстерриториальные избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.
Публикуем адреса образованных экстерриториальных избирательных участков.
|
№ п/п
|
Наименование муниципального образования
|
Адрес месторасположения ЭУИК
|
Номер телефона
|
1
|
Дедовичский район
|
182710, Псковская область, рп. Дедовичи, ул. Пионерская, д. 10, здание районной библиотеки
|
8 911 890 63 62
|
2
|
Красногородский район
|
182370, Псковская область, рп. Красногородск, ул. Школьная, д. 7, здание Красногородского территориального отдела
|
8 931 900 12 37
|
3
|
Куньинский район
|
182010, Псковская область, рп. Кунья, ул. Дзержинского, д. 22, здание администрации сельского поселения «Куньинская волость»
|
8 931 900 12 01
|
4
|
Локнянский район
|
182900, Псковская область, Локнянский район, рп. Локня, ул. Октябрьская, д. 15, здание школы искусств
|
8 931 900 12 03
|
5
|
Невельский район
|
182500, Псковская область, Невельский район, д. Борки, ул. Ленина, д.19, территориальный отдел Артемовской волости администрации Невельского муниципального округа
|
8 911 890 63 76
|
6
|
Новоржевский район
|
182456, Псковская область, Новоржевский район, д. Вехно, ул. Центральная, д. 119, кв. 1, здание школы
|
8 911 890 63 84
|
7
|
Новосокольнический район
|
182200, Псковская область, Новосокольнический район, г. Новосокольники, ул. Загородная, д. 3а, помещение МБДОУ «Детский сад г. Новосокольники»
|
8 911 890 63 92
|
8
|
Опочецкий район
|
182330, Псковская область, г. Опочка, ул. Гагарина, д. 105, административное здание Пригородного территориального отдела администрации Опочецкого муниципального округа
|
8 911 890 63 94
|
9
|
Островский район
|
181350, Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 23, здание ЦК «Юбилейный»
|
8 931 900 12 04
|
10
|
Палкинский район
|
181282, Псковская область, Палкинский район, с. Качаново, ул. Советская, д. 26, здание администрации сельского поселения «Качановская волость»
|
8 911 890 64 02
|
11
|
Печорский район
|
181500, Псковская область, Печорский муниципальный округ, г. Печоры, ул. Свободы, д. 34, здание территориального отдела Печоры администрации Печорского муниципального округа
|
8 931 900 12 05
|
12
|
Псковский район
|
180560, Псковская область, Псковский район, сельское поселение «Ядровская волость», д. Череха, д. 39, здание администрации сельского поселения
|
8 931 900 12 08
|
13
|
Пустошкинский район
|
182300, Псковская область, Пустошкинский район, д. Долосцы, помещение администрации сельского поселения «Пригородная волость»
|
8 911 890 64 11
|
14
|
Пушкиногорский район
|
181370, Псковская область, Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 42а, административное здание городского поселения «Пушкиногорье» (не используется)
|
8 931 900 12 29
|
15
|
Пыталовский район
|
181410, Псковская область, г. Пыталово, ул. Белорусская, д. 18а, помещение МБУДО «Пыталовская детско-юношеская спортивная школа»
|
8 911 890 64 15
|
16
|
Себежский район
|
182250, Псковская область, Себежский район, г. Себеж, ул. 7 Ноября, д. 21а, здание Районного культурного центра
|
8 911 890 64 16
|
17
|
Струго-Красненский район
|
181110, Псковская область, р.п. Струги Красные, ул. Советская, д. 14, здание территориального управления администрации Струго-Красненского муниципального округа
|
8 931 900 12 31
|
18
|
г. Великие Луки
|
182113, Псковская область, город Великие Луки, пл. Ленина, д. 3, здание Детской музыкальной школы им. Мусоргского
|
8 931 900 12 32
|
19
|
Псков
|
180016, Псковская область, муниципальное образование «Город Псков», Рижский проспект, д. 64, филиал МБУК «Городской культурный центр»
|
8 931 900 12 33
|
180019, Псковская область, муниципальное образование «Город Псков», ул. Труда, д. 49а, МБУ «Псковский городской молодежный центр» (филиал)
|
8 931 900 12 36
367 молодых избирателей смогут впервые проголосовать на сентябрьских выборах в Псковской области
20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга