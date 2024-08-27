Участки для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга откроются в Псковской области

09:29, 28 августа 2024, ПАИ

Избиратели Санкт-Петербурга, находящиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября 2024 года на территории Псковской области, смогут проголосовать на выборах губернатора Северной столицы на специально образованных экстерриториальных избирательных участках, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

«В период с 28 августа 2024 года по 2 сентября 2024 года с 10 до 14 часов по адресам образованных экстерриториальных избирательных участков будут работать пункты приема заявлений для избирателей Санкт-Петербурга, желающих проголосовать по месту своего нахождения», – отметили в облизбиркоме.

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения избиратели Санкт-Петербурга вправе подать несколькими способами. Это можно сделать в любой экстерриториальной участковой избирательной комиссии в период с 28 августа 2024 года по 2 сентября. Кроме того, заявления можно подать в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее 24 часов по московскому времени 2 сентября 2024 года. Либо это может быть устное обращение, поданное в экстерриториальную участковую избирательную комиссию в дни голосования не позднее окончания голосования на избирательном участке с 6 сентября 2024 года по 8 сентября 2024 года с 08 до 20 часов.

Голосование пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года. Экстерриториальные избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.

Публикуем адреса образованных экстерриториальных избирательных участков.