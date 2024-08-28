Почти 17 тонн мороженого филе судака запретили провозить через границу в Псковской области
16,7 тонны мороженого филе судака запретили провозить через российско-латвийскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз везли из Казахстана в немецкий город Ганновер. На границе в Псковской области сотрудник управления установил отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана на вывоз партии рыбы в Германию.
Вывоз филе судака с таможенной территории ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.
Почти 17 тонн мороженого филе судака запретили провозить через границу в Псковской области
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