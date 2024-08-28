Выставка акварелей из Витебска откроется завтра в Пскове

13:50, 28 августа 2024, ПАИ

С 29 августа в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника откроется новая выставка «Витебская акварель». Это результат сотрудничества Витебского областного краеведческого и Псковского музеев, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Посетители увидят произведения выдающихся художников-акварелистов Викентия Ральцевича, Феликса Гумена, Михаила Левковича, Александра Карпана, Игоря Шкуратова, Александра Шиенка, Валентины Ляхович, Светланы Врублевской, Галины Васильевой, Николая Драненки, Александра Досужева, Леонида Медведского и Алины Трукан.

Открытие выставки «Витебская акварель» состоится 29 августа в 12:00 в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 5). Вход через главное здание музея. Экспозиция будет доступна для посещения до 31 августа.