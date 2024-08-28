Иностранные журналисты обсудили с псковскими коллегами совместную медиаповестку

17:18, 28 августа 2024, ПАИ

Делегация иностранных журналистов посетила редакции государственного холдинга Псковской области в среду, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов











































Визит начался с экскурсии по выставке «Медиа в жизни Псковской области». Затем представителей иностранных СМИ познакомили с работой и продуктами медиахолдинга региона, форматами взаимодействия районных, региональных и федеральных средств массовой информации.

На круглом столе в медиацентре ПАИ иностранные журналисты и представители СМИ государственного медиахолдинга обсудили совместную медиаповестку. Гостей интересовала работа по противодействию фейкам, которые транслируются в информационное пространство европейскими СМИ, каким образом редакции выбирают темы, которые интересны аудитории, ёмкость регионального рекламного рынка.

Напомним, в пресс-туре по Псковской области находятся представители СМИ Казахстана, Кубы, Турции, Пакистана, Белоруссии и Вьетнама.