Карантин по бешенству введён в Пустошкинском районе

09:55, 29 августа 2024, ПАИ

Карантин по бешенству установлен в деревне Якимово Гультяевской волости Пустошкинского района. Указ губернатора Псковской области об этом опубликован на правовом портале региона 28 августа.

На период карантина в его зоне запрещается лечение больных восприимчивых животных; посещать очаг посторонним лицам; ввозить или вывозить животных; проводить ярмарки и выставки.

Ограничительные меры установлены сроком на 60 дней.

Восемь очагов бешенства выявили в Псковской области с начала года, ранее сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.