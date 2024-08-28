Карантин по бешенству введён в Пустошкинском районе
Карантин по бешенству установлен в деревне Якимово Гультяевской волости Пустошкинского района. Указ губернатора Псковской области об этом опубликован на правовом портале региона 28 августа.
На период карантина в его зоне запрещается лечение больных восприимчивых животных; посещать очаг посторонним лицам; ввозить или вывозить животных; проводить ярмарки и выставки.
Ограничительные меры установлены сроком на 60 дней.
Восемь очагов бешенства выявили в Псковской области с начала года, ранее сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
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