Хореографы Пскова и Витебска встретятся в колледже искусств для обмена опытом

11:16, 29 августа 2024, ПАИ

Хореографы Витебского государственного колледжа культуры и искусства посетят Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках Дней Витебской области в Пскове 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в колледже искусств.

В концертном зале колледжа покажут белорусские и русские народные танцы, а также мастер-классы преподавателей из Псковского и Витебского колледжей. Белорусские студенты познакомятся со спецификой русской хореографии на примере танца Невельского района. Завершится встреча круглым столом и прогулкой по Финскому парку.

Помимо этого, делегация из Белоруссии выступит на выставке «Россия начинается здесь». Состоится выступление заслуженного любительского коллектива Белоруссии – народного ансамбля народной песни Заманіха Полоцкого районного центра культуры, народного фольклорного объединения Азерыца Езерищенского горпоселкового дома культуры и народного ансамбля народной музыки Верхнядзвінскія музыкі Верхнедвинского районного центра культуры и народного творчества.

30 августа в 14:00 в Псковском колледже искусств (улица Набат, 5, концертный зал) пройдут мастер-классы по белорусскому и русскому танцам. Вход свободный.