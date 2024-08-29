«Единая Россия» сообщила о темпах выполнения программ обновления и возведения школ

11:32, 29 августа 2024, ПАИ

Итоги акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу», а также готовность зданий школ к началу учебного года обсудили на заседании Всероссийского штаба партии и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений, сообщает сайт ER.ru.

Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что по программе капремонта школ, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, к началу учебного года по всей стране с 2022 года сдадут почти 4,5 тысячи школ. Из них 406 – в этом году.

«Наши депутаты, сенаторы, члены штабов общественного контроля особое внимание уделили объектам «красной зоны». Это позволило принять ряд своевременных решений и подтянуть общие показатели. В течение сентября – декабря 2024 года капитальный ремонт завершится ещё в 327 зданиях школ», – рассказал Владимир Якушев.

В числе регионов-лидеров по реализации программы – республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области.

Врио секретаря генсовета партии также сообщил, что досрочно будет исполнено поручение президента о строительстве 1 300 новых школ.

«1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них – 1300-я школа с начала реализации нацпроекта «Образование». Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу ещё 154 школ», – рассказал Владимир Якушев.

В качестве примеров успешной работы в регионах по программе он отметил Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.

Владимир Якушев добавил, что партия провела традиционную акцию «Собери ребёнка в школу».

«Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи – в новых регионах», – рассказал он.

Депутаты «Единой России», партийные активисты помогли подготовить к началу нового учебного года 5,5 тысячи школ. А в партийной акции «Родительская приёмка» приняли участие более 13 тысяч родителей.

«Вместе с муниципальными комиссиями они проверили готовность к учебному году шести тысяч школ. Смогли оценить качество проведённого ремонта, проверить наличие системы противопожарной защиты и оповещения», – сказал Владимир Якушев.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что контроль «Единой России» за капремонтом школ позволил привести в порядок на 1000 объектов больше. И программа, которую партия реализует с Минпросвещения, идёт с опережением сроков.

«Отдельно хочу отметить Томскую и Херсонскую области по срокам заключения контрактов. И обратить внимание на ряд регионов, где нужно ещё подтянуться с точки зрения строительства школ и капитальных ремонтов: это Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославская области. Предлагаю в октябре провести селекторное совещание перед завершением года, чтобы, если проблемы останутся, обсудить с этими регионами вопросы строительства и капитального ремонта», – сказал он.

Сергей Кравцов также напомнил, что по инициативе партии с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам. С 1 сентября в школьную программу возвращается «Труд», вводятся «Основы безопасности и защиты Родины».

«Развивается система воспитательной, патриотической работы, поднятие флага, исполнение государственного гимна в начале учебной недели, проведение уроков «Разговоры о важном». Профориентация, о которой говорил президент, действует начиная с 6-го класса. Проходят уроки «Россия – мои горизонты». Коллеги, просьба участвовать в этих мероприятиях и активно подключаться к организации профориентации», – отметил Сергей Кравцов, обращаясь к депутатам от партии в регионах.

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подчеркнул, что регион ведёт активную подготовку к новому учебному году. В Псковской области в этом году ремонт проходит в школах Пскова №23 и №2, в Плюсской общеобразовательной школе, школе Пушкиногорского района, Пустошкинском центре образования.

«Очень важно, чтобы дети начали учебный год в комфортабельных, чистых и ухоженных помещениях. Уверен, что ребята оценят новую обстановку и будут довольны результатом», – отметил Александр Козловский.

Кроме того, акция «Собери ребёнка в школу» также нашла отклик у неравнодушных псковичей, добавил он. «По доброй традиции готовиться к новому учебному году ребятам из малообеспеченных семей помогают все. Партийцы, сторонники и просто добрые люди приносят в общественные приёмные «Единой России» канцтовары, портфели, необходимые школьникам. Собрано достаточно много. К началу учебного года все эти принадлежности мы передали в соцзащиту, чтобы новые ранцы, карандаши, тетради, альбомы радовали школьников из многодетных, малоимущих семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – отметил Александр Козловский.

В то же время в рамках акции оказывается и адресная помощь. «Лично помог подготовиться к школе многодетной семьей Голиковых из Великих Лук и передал портфели и школьные принадлежности. В этой семье пятеро детей школьного возраста, всего же у них 12 детей», – сообщил Александр Козловский и добавил, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями по народной программе партии также проводят мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.