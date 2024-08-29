Замминистра спорта и туризма Белоруссии посетил стадион «Машиностроитель»

13:17, 29 августа 2024, ПАИ

Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик посетил псковский стадион «Машиностроитель» в сопровождении временно исполняющей обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галины Овсовой сегодня, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















«Гостям всё понравилось. Они поделились опытом, как у них всё устроено. Там система немного по-другому работает, упор идёт на олимпийские виды спорта. То есть упор идёт на свои 32 вида. Стадион понравился. В Минске сейчас строятся несколько уникальных объектов, поэтому в этом плане мы их сильно не впечатлим», – отметила Галина Овсова.

Напомним, что вчера комитет по спорту Псковской области и управление спорта и туризма Витебского областного исполнительного комитета заключили меморандум о взаимопонимании.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».