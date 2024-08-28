Меморандум о взаимодействии в сфере спорта заключили Псковская и Витебская области

16:48, 28 августа 2024, ПАИ

Меморандум о взаимопонимании заключили комитет по спорту Псковской области и управление спорта и туризма Витебского областного исполнительного комитета сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

По положению меморандума стороны будут стремиться к стимулированию контактов, установлению взаимовыгодных связей, а также проведению консультаций, конференций, семинаров и иных совместных мероприятий.

Соглашение подписали временно исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова и начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома Денис Фатеев.

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