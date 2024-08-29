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Политика

Михаил Ведерников: Наше сотрудничество с Белоруссией в дальнейшем будет только укрепляться

Сотрудничество Псковской области с Белоруссией в дальнейшем будет только укрепляться, подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, которая проходит в правительстве региона сегодня, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников: «Наше сотрудничество с Белоруссией в дальнейшем будет только укрепляться». Фото: ПАИ

«Мы на юбилейном десятом заседании рабочей группы обсудили существующие направления и перспективные направления взаимодействия. Мы активно закупаем белорусскую технику для использования в сельском хозяйстве, в общественном транспорте, для коммунальных нужд. У нас активно развивается сотрудничество нашего якорного резидента особой экономической зоны «Моглино» «Титан-Полимера» – он поставляет продукцию в Гомель, Минск и Минскую область. Мы вчера этот вопрос в работу взяли – у нас в особой экономической зоне есть определённый дефицит промышленных площадей, которые компании могли бы взять и выбрать в аренду», – рассказал Михаил Ведерников и добавил, что можно рассмотреть варианты участия белорусских компаний в строительстве таких площадок.

Глава региона уточнил, что крупнейший застройщик «Псковжилстрой» закупает лифты в основном от производителей Белоруссии.

«Важно отметить, что в рамках работы группы деловая повестка не ограничивается. Сегодня стартуют бизнес-встречи. Также открылись Дни Витебской области в Пскове. Уверен, что наше сотрудничество будет в дальнейшем только укрепляться», – заключил Михаил Ведерников.

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