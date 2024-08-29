Рабочую встречу проводят губернатор Псковской области и премьер-министр Белоруссии

14:35, 29 августа 2024, ПАИ

Рабочую встречу проводят губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в правительстве региона сегодня, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Во встрече также принимают участие представители правительства Псковской области, Белоруссии, МИД России и Белоруссии.

Участники совещания обсуждают итоги проведения десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Псковской области и Белоруссии.