Заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области проходит в правительстве региона

13:17, 28 августа 2024, ПАИ

Десятое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области проходит в правительстве региона в среду, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы с вами собираемся и проводим рабочую группу ежегодно, и каждый раз у нас для обсуждения оказывается достаточно большое количество тем и значимых результатов. Так, «Титан-Полимер» работает с Белоруссией в две стороны: берёт сырьё и отправляет продукцию. На оборот в области поставлена продукция на сумму почти 150 миллионов рублей», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также он отметил новые направления, которые появились в последние годы, – это покупка белорусской техники: автобусов и МАЗ. «Мы довольны ценовой политикой и качеством продукции, поэтому до конца года планируем купить ещё 32 МАЗа», – озвучил планы глава региона. Также новая тенденция – это работа Псковской области в сфере ТКО. Так, в 2024 году приобрели несколько мусоровозов, большая часть из которых работает на платформе МАЗ. «Белорусские машины можно встретить в каждом городе Псковской области. Также подписано четыре соглашения на уровне региона, два в сфере высшего образования и 30 на уровне муниципалитетов», – уточнил Михаил Ведерников.

Кроме того, есть достижения и в сфере молодёжной политики, среди которых «Курган Дружбы», Летний университет и проект «Без срока давности», а также Дни Псковской области в Витебске. «Появляются и новые форматы. Мы особое внимание сегодня уделяем межнациональным, межрегиональным туристическим маршрутам. Они посвящены истории Великой Отечественной войны. Я ещё раз скажу, что мы с восхищением всегда посещаем объекты в Минске и в целом в республике», – заключил губернатор.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко поблагодарил руководство Псковской области за тёплый приём. «Псковская область – наш добрый сосед, с которым сложились не только экономические, но и добрые человеческие связи. Мы развиваем наши контакты на уровне правительств и субъектов хозяйства. У вас проходит серьёзное обновление парка пассажирской, грузовой, коммунальной и дорожной техники. Беларусь обладает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить эти потребности в Псковской области. Мне приятно отметить, что в первом полугодии поставлено уже 96 единиц техники МАЗ. Она подходит и для сельского хозяйства, и для дорожного строительства, и для жилищно-коммунального хозяйства. Она пригодна для любых условий», – сказал он и добавил, что поставки белорусской сельскохозяйственной техники, среди которой зерносушильные комплексы, посевные и почвообрабатывающие агрегаты, проходят регулярно.

Помимо этого, Игорь Петришенко поздравил с 80-летием образования Псковской области. «Ваших коллег, жителей региона и тех, которые выехали, но всё равно себя считают жителями Псковской земли, знаменитостей ваших, которые родились здесь, с 80-летием образования Псковской области. Так символично, что мы в этом году отметили 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. И конечно, с этим событием связано и образование 23 августа 1944 года Псковской области. Мы непомерно рады, что у нас есть такой добрый сосед и надёжный друг», – сказал он.