Александр Лукашенко награждён высшей наградой России

09:35, 30 августа 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил главу государства Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием. Также он награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного – главной государственной наградой России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Работая на важнейшем государственном посту, вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий её интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях», – отметил президент.

По его словам, трудно переоценить личный вклад Александра Лукашенко в развитие дружественных российско-белорусских связей, в построение и упрочение институтов Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать всё возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», – подчеркнул Владимир Путин.

Он также пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа.

Добавим, что главу Белоруссии наградили орденом за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.