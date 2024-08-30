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Культура

Российские и белорусские библиотекари и историки соберутся на круглом столе в Пскове

Международный круглый стол «80-летию Великой Победы посвящается» пройдёт сегодня в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие состоится в рамках Дней Витебской области в Пскове, сообщили ПАИ в учреждении.

Модератором круглого стола станет председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук Александр Седунов. С докладами выступят специалисты библиотек, историки, краеведы.

В завершение круглого стола гости из Витебской области посетят модельную библиотеку в Пскове и выставку из фонда Центра по работе с редкими и ценными документами «Их объединил 1944 год».

Добавим, что Дни Витебской области в Пскове проходят с 28 по 31 августа. Первые Дни Витебской области в Пскове состоялись в 2022 году. А в 2023 году Псков был представлен в Белоруссии.

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