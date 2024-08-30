Российские и белорусские библиотекари и историки соберутся на круглом столе в Пскове

13:30, 30 августа 2024, ПАИ

Международный круглый стол «80-летию Великой Победы посвящается» пройдёт сегодня в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие состоится в рамках Дней Витебской области в Пскове, сообщили ПАИ в учреждении.

Модератором круглого стола станет председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук Александр Седунов. С докладами выступят специалисты библиотек, историки, краеведы.

В завершение круглого стола гости из Витебской области посетят модельную библиотеку в Пскове и выставку из фонда Центра по работе с редкими и ценными документами «Их объединил 1944 год».