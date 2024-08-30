Российские и белорусские библиотекари и историки соберутся на круглом столе в Пскове
Международный круглый стол «80-летию Великой Победы посвящается» пройдёт сегодня в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие состоится в рамках Дней Витебской области в Пскове, сообщили ПАИ в учреждении.
Модератором круглого стола станет председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук Александр Седунов. С докладами выступят специалисты библиотек, историки, краеведы.
В завершение круглого стола гости из Витебской области посетят модельную библиотеку в Пскове и выставку из фонда Центра по работе с редкими и ценными документами «Их объединил 1944 год».
Добавим, что Дни Витебской области в Пскове проходят с 28 по 31 августа. Первые Дни Витебской области в Пскове состоялись в 2022 году. А в 2023 году Псков был представлен в Белоруссии.
Послушать старинный патефон и понюхать духи советской эпохи смогут гости Изборского музея
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
Солистка группы Radio Band Юлия Дмитриева стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Кавер-группа Radio Band может создать песню о Пскове вместе с народным коллективом «Уграда»