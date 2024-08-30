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Семь псковичей за сутки лишились доступа к своим аккаунтам на «Госуслугах»

Семь псковичей за сутки лишились доступа к своим аккаунтам на «Госуслугах», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жители Пскова всё ещё доверяют неизвестным людям, которые звонят по телефону. Это приводит к тому, что их личные кабинеты на сайте государственных услуг взламывают. Только за последний день в УМВД России по городу Пскову зафиксировали семь подобных случаев.

Трём пенсионерам из Пскова неизвестные представлялись сотрудниками Пенсионного фонда. Под предлогом перерасчёта пенсии они выманивали у мужчин персональные данные и коды доступа, полученные в SMS-сообщениях.

Кроме того, 68-летней жительнице Пскова позвонил человек, который представился медицинским работником. Он предложил ей пройти диспансеризацию. Однако вместо медицинской услуги женщина столкнулась со взломом своего аккаунта на портале «Госуслуги».

Аналогичный звонок получила ещё одна жительница Пскова – 43-летняя женщина. Звонивший сообщил ей, что срок действия медицинского полиса заканчивается и его необходимо заменить. Для этого он попросил предоставить персональные данные и коды доступа к сайту, которые пришли в SMS-сообщениях.

Также 62-летней жительнице Пскова позвонил человек, который представился сотрудником портала «Госуслуги». Он предложил ей записаться на замену счётчика электроэнергии. В ходе разговора женщина предоставила звонившему требуемые данные, после чего он получил неправомерный доступ к информации на «Госуслугах».

Ещё одной пострадавшей оказалась 47-летняя женщина. Ей звонил неизвестный, представившийся сотрудником почты. Он сообщил, что псковичке пришло заказное письмо и для его получения необходимо предоставить свои персональные данные и подтверждающий код из SMS-сообщения. Женщина выполнила условия и лишилась доступа к своему аккаунту на «Госуслуах».

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 272 УК РФ, уточнили в пресс-службе.

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