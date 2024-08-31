Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Дедовичском районе
Мопед Vento опрокинулся на втором километре автодороги Дубровка – Дедовичи в Дедовичском районе. Это произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП водитель мопеда пострадал. Его доставили в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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