Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Дедовичском районе

10:03, 31 августа 2024, ПАИ

Мопед Vento опрокинулся на втором километре автодороги Дубровка – Дедовичи в Дедовичском районе. Это произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате ДТП водитель мопеда пострадал. Его доставили в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.