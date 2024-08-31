Самую большую в мире солянку начали варить в Пскове
Самую большую в мире солянку начали варить на площадке выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.
Уже в 14:00 на площадке у главной сцены будет зафиксирован рекорд. Угоститься сможет каждый желающий.
Добавим, что сегодня последний день выставки «Россия начинается здесь», которая проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.
Все новости с мероприятий в честь этой даты можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 августа 2024
Послушать старинный патефон и понюхать духи советской эпохи смогут гости Изборского музея