Самую большую в мире солянку начали варить в Пскове

12:47, 31 августа 2024, ПАИ

Самую большую в мире солянку начали варить на площадке выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Уже в 14:00 на площадке у главной сцены будет зафиксирован рекорд. Угоститься сможет каждый желающий.

Добавим, что сегодня последний день выставки «Россия начинается здесь», которая проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.

Все новости с мероприятий в честь этой даты можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.