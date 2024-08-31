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Культура

Самую большую в мире солянку начали варить в Пскове

Самую большую в мире солянку начали варить на площадке выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Уже в 14:00 на площадке у главной сцены будет зафиксирован рекорд. Угоститься сможет каждый желающий.

Добавим, что сегодня последний день выставки «Россия начинается здесь», которая проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.

Все новости с мероприятий в честь этой даты можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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