Мировой рекорд по приготовлению солянки установили в Пскове
Мировой рекорд по количеству приготовленной солянки установили в Пскове на выставке «Россия начинается здесь». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТКД региона.
Всего удалось сварить 2 775 литров.
Более 1500 тонн продуктов безвозмездно были предоставлены местными производителями.
Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежи.
Добавим, что сегодня последний день выставки «Россия начинается здесь», которая проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.
Все новости с мероприятий в честь этой даты можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Музыканты 104-го парашютно-десантного полка стали лучшими среди полковых оркестров России