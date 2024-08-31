Мировой рекорд по приготовлению солянки установили в Пскове

15:31, 31 августа 2024, ПАИ

Мировой рекорд по количеству приготовленной солянки установили в Пскове на выставке «Россия начинается здесь». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТКД региона.

Всего удалось сварить 2 775 литров.

Более 1500 тонн продуктов безвозмездно были предоставлены местными производителями.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежи.

Добавим, что сегодня последний день выставки «Россия начинается здесь», которая проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.

Все новости с мероприятий в честь этой даты можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.