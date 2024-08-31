30 хореографов из Пскова и Витебска стали участниками мастер-классов по танцу

21:55, 31 августа 2024, ПАИ

30 молодых хореографов Псковского областного колледжа искусств и Витебского государственного колледжа культуры и искусства стали участниками мастер-классов по народному танцу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского колледжа искусств.



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова









Мастер-классы прошли в рамках Дней Витебской области в Пскове. Их провели заслуженный работник культуры РФ Ирина Фёдорова, концертмейстер Николай Иванов и другие специалисты.

В концертном зале Псковского колледжа искусств молодые хореографы из Пскова показали танцы из репертуара народного коллектива хореографического ансамбля «Юность», а гости из Витебска – заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, ансамбля народного танца «На росстанях».

Завершилась творческая встреча круглым столом, вручением подарков и благодарственных писем, а также прогулкой по Пскову.