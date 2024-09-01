76-я Псковская дивизия награждена орденом Кутузова

17:08, 01 сентября 2024, ПАИ

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова, а 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознамённый полк и 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознамённый полк дивизии награждены орденами Суворова. Торжественная церемония награждения прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии в день 85-й годовщины образования Псковской дивизии, сегодня, 1 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

В зале присутствовали заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск.

Юнус-Бек Евкуров вручил награды и передал поздравление министра обороны Андрея Белоусова.

«На протяжении всей своей многолетней истории военнослужащие дивизии были и остаются примером добросовестного служения Родины. Дивизия прошла поистине героический путь по полям сражения Великой Отечественной войны, всех послевоенных вооружённых конфликтов на Северном Кавказе и в Грузии, на Балканах и в Южной Осетии, вписав золотыми буквами в историю воздушно-десантных войск примеры доблести, мужества и славы. В ходе специальной военной операции десантники соединения выполняют самые сложные задачи, действуют смело, решительно, проявляют мужество. Уверен, что личный состав соединения будет впредь вносить значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и защиты её национальных интересов», – сказал Евкуров, зачитывая поздравление министра обороны.