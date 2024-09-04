Пять месяцев колонии получил житель Острова за неуплату алиментов на детей

10:16, 04 сентября 2024, ПАИ

Пять месяцев колонии получил житель Острова за неуплату алиментов на двух детей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Ранее мужчине уже назначалось административное наказание по тому же поводу, но он продолжал не платить алименты на содержание несовершеннолетних сыновей 2006 и 2007 годов рождения. В результате образовалась задолженность в размере 101 233,65 рубля.



Подсудимый полностью признал вину. Он не оспаривал тот факт, что после привлечения к административной ответственности не трудоустроился официально и имеет значительную задолженность по исполнительному производству.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



При назначении наказания суд учел, что уважительных причин, по которым подсудимым нарушались алиментные обязательства, как по состоянию здоровья, так и в силу иных объективных обстоятельств, не установлено. Наличие у подсудимого неофициального источника дохода не лишало его возможности вступать в иные трудовые отношения и работать по трудовому договору в целях надлежащего исполнения своих алиментных обязательств.