Новые пианистка и актриса вошли в труппу Псковского театра драмы

12:16, 18 сентября 2026, ПАИ

В новом, 121-м театральном сезоне к труппе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина присоединились пианистка Дарина Дудина и актриса театра и кино из Санкт-Петербурга Полина Лебедева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Дарина Дудина – выпускница Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, ученица заслуженного учителя России Алисы Чирковой. С 2015 года она выступает в составе Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, также является артисткой эстрадно-джазового оркестра, клавишницей кавер-группы «Радиобэнд» и концертмейстером Псковского областного колледжа искусств, Большого детского епархиального хора и других музыкальных коллективов.

18 сентября, в день открытия 121-го театрального сезона, Дарина Дудина впервые выступит перед зрителями театра в составе музыкантов спектакля «Маленькие трагедии». В дальнейшем пианистка будет занята в музыкальных постановках «Постой, паровоз!», «Где-то на белом свете…», «Перекресток» и других спектаклях.

Полина Лебедева окончила Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения при Part Academy, а также обучалась в Русской школе искусств при Северо-Западном университете. Среди ее театральных работ – Сонечка Мармеладова в спектакле «Раскольников», Лиля Брик в постановке «Маяковский. 13-й апостол», Хелен в «Калеке с острова Инишмаан», а также участие в перформансах и сайт-специф проектах.

Актриса также снималась в кино и сериалах. В ее фильмографии – картина Михаила Архипова «Планета», представленная в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, авторские проекты Романа Михайлова «Наследие» и «Сказка для старых», сериал «Трасса» Душана Глигорова и другие работы.