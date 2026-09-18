На платформе ДЭГ проголосовали уже 2 млн человек

12:28, 18 сентября 2026, ПАИ

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 12:15 мск 18 сентября проголосовали уже 2 млн человек. Явка среди зарегистрированных для участия в электронном голосовании составила 50 %, сообщает Минцифры.

Наибольшая явка на этот момент зафиксирована в Магаданской области – 67 %. Далее идут Республика Алтай, Смоленская область, Томская область и Республика Марий Эл – по 61 %.

Проголосовать дистанционно можно до 20:00 20 сентября по местному времени. В 2026 году федеральная платформа ДЭГ доступна жителям 32 регионов, которые заранее подали заявление на участие в электронном голосовании через «Госуслуги».

Избиратели, не зарегистрировавшиеся для участия в ДЭГ, могут проголосовать на своем избирательном участке. Информация о месте голосования доступна в личном кабинете избирателя.

Трехдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.