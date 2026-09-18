Политическое шоу «Ночь выборов – 2026. Псковская область» стартует после окончания голосования

13:06, 18 сентября 2026, ПАИ

Политическое шоу «Ночь выборов – 2026. Псковская область» по традиции стартует после окончания голосования в воскресенье, 20 сентября, на площадке медиацентра Псковского агентства информации. Прямая трансляция – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Участники избирательной кампании, эксперты, политики, общественники, журналисты и наблюдатели обсудят итоги больших парламентских выборов, сделают прогнозы по расстановке на финише предвыборной гонки. Псков также выйдет на прямую связь с экспертами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Участников «Ночи выборов – 2026» ждёт голосование-прогноз, результаты которого подведут отдельно. Традиционным элементом «Ночи выборов» на площадке ПАИ станет гастрономическая часть, например печеньки с электоральными предсказаниями.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации пройдёт уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги всех ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более ста экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.

Официальный хештег трансляции – #ночьвыборов60.