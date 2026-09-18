«Каждый голос важен»: главы округов Псковской области проголосовали на выборах

12:32, 18 сентября 2026, ПАИ

Трёхдневное голосование стартовало в Псковской области 18 сентября. В этом году граждане России голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания области восьмого созыва, а также на дополнительных выборах в муниципальных округах. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00, сообщили ПАИ в региональном избиркоме.

Главы округов приняли участие в голосовании и призвали жителей прийти на участки. Об этом они рассказали в своих каналах в MAX. Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова сообщила, что на территории округа в 08:00 открылись 37 избирательных участков. Она проголосовала на участке в Писковичах, отметив рабочую атмосферу и чёткую работу членов УИК.

«Напомню, на территории Псковского округа проходят выборы депутатов Государственной Думы России, депутатов Законодательного Собрания Псковской области, дополнительные выборы депутата Собрания Псковского муниципального округа по одномандатному округу № 1. Избирательные участки работают 18, 19, 20 сентября с 08:00 до 20:00. Уважаемые земляки, примите участие в голосовании – сделайте свой выбор! Каждый голос важен», – обратилась Наталья Фёдорова к жителям.

Глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков также проголосовал на участке, чтобы прочувствовать атмосферу выборов.

Он пожелал комиссии успешной работы и призвал жителей найти время и прийти на свои избирательные участки. «Призываю жителей Новосокольнического округа также найти время и прийти на свои избирательные участки. Ваш голос – это возможность выразить свою гражданскую позицию и принять участие в жизни округа, региона, страны», – сказал Виктор Новиков.

Глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева поделилась: «Я сделала свой выбор. Только в единстве, во взаимодействии, в сотрудничестве, только вместе мы сможем достичь результата. Я хочу, чтобы мои родители, дети, мои друзья, чтобы россияне жили в мирной счастливой стране. Я за стабильное и уверенное развитие России».

«Сегодня стартовали выборы – и я уже сделал свой выбор. Я проголосовал! Приглашаю и вас проявить гражданскую позицию и принять участие в голосовании 18, 19 или 20 сентября! Для вашего удобства в администрации округа работает Wi-Fi Pskov_region для дистанционного электронного голосования на платформе vybory.gov.ru», – написал глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём канале в MAX.

Глава Куньинского муниципального округа Олег Лебедев отметил, что воспользовался возможностью проголосовать через ДЭГ.

«Для меня такой формат стал удобным и привычным. <...> Друзья, призываю всех не оставаться в стороне, проявить гражданскую ответственность – принять участие в выборах. Ваш выбор – это реальный инструмент влияния на развитие нашего округа», – добавил он.

Также свой гражданский выбор через ДЭГ сделал и глава Локнянского округа Иван Белугин.

«Почему считаю важным обязательно принять участие в выборах? Потому что именно мы, жители, определяем, кому доверить представлять наши интересы на региональном и федеральном уровнях. От работы избранных депутатов во многом зависят решения, которые касаются развития наших территорий, социальной сферы, экономики, поддержки людей – всего того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Голосование – это возможность не просто наблюдать со стороны, а выразить свою позицию и сделать свой выбор. Я этой возможностью воспользовался», – написал он в своём канале в MAX.

Глава Усвятского округа Дмитрий Петров сообщил, что на протяжении нескольких лет выбирает для себя дистанционный способ голосования. «Всего несколько минут – и мой голос учтён. Удобно! Быстро! Безопасно», – добавил он.

«Я уже воспользовался возможностью и проголосовал через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Действительно удобный способ: быстро, надёжно и без необходимости куда-то ехать. У каждого из вас есть выбор: проголосовать лично на избирательном участке либо воспользоваться ДЭГ, если заранее подали заявление», – отметил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков.

Глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова отметила, что для неё ДЭГ также является самым удобным вариантом. «Это быстро, безопасно и позволяет сделать выбор, не выходя из рабочего кабинета», – заметила глава округа.

Глава Островского округа Дмитрий Быстров 18 сентября решил проголосовать на избирательном участке.

«По традиции утро дня голосования начинаю с визита на свой избирательный участок в Острове. Считаю, что каждый должен отдать свой гражданский долг и принять участие в выборах, которые определяют наше будущее на следующие пять лет. В целом в Островском округе голосование стартовало и проходит в штатном режиме», – заявил он.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Также в первый день голосования приняли участие глава Пскова Борис Елкин и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.