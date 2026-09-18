Жители Псковской области вспоминают земляков, погибших при защите Отечества

13:00, 18 сентября 2026, ПАИ

День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, отмечают 18 сентября. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX напомнил об истории учреждения этой даты.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









445 лет назад, 18 сентября 1581 года, псковичи героически отразили штурм войск Стефана Батория, спасли город и определили исход Ливонской войны. Глава региона подчеркнул, что этот подвиг стал символом храбрости и несгибаемой воли земляков, которые веками стояли на страже рубежей Родины.

«Мы всегда будем помнить и чтить защитников всех поколений, до конца выполнивших свой долг перед Отечеством. Их мужество, верность присяге и самоотверженность навсегда вписаны в ратную историю нашей земли. Вечная память павшим героям», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что первая торжественная церемония вручения медалей общественного признания «Отец солдата» ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества, прошла в БКЗ областной филармонии.