В Пскове установили новые знаки туристической навигации
В Пскове установили новые знаки туристическойнавигации. Они помогут жителям и гостям города ориентироваться и быстрее находить основные достопримечательности и объекты туристической инфраструктуры, сообщили ПАИ в региональном министерстве туризма.
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Фото: Знаки турнавигации в Пскове
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Фото: Знаки турнавигации в Пскове
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Фото: Знаки турнавигации в Пскове
Новые указатели призваны сделать городскую навигацию более удобной для туристов и псковичей.
Ранее сообщалось, что знаки навигации установлены в Куньинском районе и Невельском районе.
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