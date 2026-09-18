В Пскове установили новые знаки туристической навигации

12:35, 18 сентября 2026, ПАИ

В Пскове установили новые знаки туристическойнавигации. Они помогут жителям и гостям города ориентироваться и быстрее находить основные достопримечательности и объекты туристической инфраструктуры, сообщили ПАИ в региональном министерстве туризма.



Фото: Знаки турнавигации в Пскове



Фото: Знаки турнавигации в Пскове



Фото: Знаки турнавигации в Пскове





Новые указатели призваны сделать городскую навигацию более удобной для туристов и псковичей.

Ранее сообщалось, что знаки навигации установлены в Куньинском районе и Невельском районе.