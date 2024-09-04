Сыр планируют производить в ОЭЗ «Моглино»

17:32, 04 сентября 2024, ПАИ

На заседании наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», которое состоялось 4 сентября в правительстве Псковской области под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой, было одобрено осуществление инвестиционного проекта по созданию производства индустриальных сыров с использованием бессывороточной технологии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект представил гендиректор ООО «Интерпродукт» Андрей Шилов. Он сообщил, что на территории ОЭЗ «Моглино» планируется построить не только производственное здание с двумя блоками для линий по изготовлению сыра, но и инженерный корпус и локальные очистные сооружения.

Управляющая компания ОЭЗ ППТ «Моглино» готова предоставить инвестору земельный участок и все необходимые ресурсы. Завод будет производить натуральный и имитационный сыр типа моцареллы в ассортименте, планируемый объём производства – около 23 тысяч тонн в год с перспективой увеличения мощностей.

Инвестиции в проект превысят 700 миллионов рублей. На заводе создадут более 100 рабочих мест. После презентации проекта представители совета задали инвестору уточняющие вопросы, в том числе о рынке сбыта продукции.

Андрей Шилов подчеркнул, что завод будет продавать свою продукцию по модели B2B (business-to-business) предприятиям сегмента HoReCa в регионах России, странах СНГ и ближнего зарубежья. На данный момент одним из главных партнёров компании является крупная сеть пиццерий в России.

Вице-губернатор пожелала инвестору успешного представления и защиты бизнес-проекта на экспертном совете.