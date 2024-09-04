На ВЭФ обсудили инвестиции в ключевые проекты развития регионов в условиях дорогих денег

17:12, 04 сентября 2024, ПАИ

На реализацию мастер-планов по 25 городам Дальнего Востока, которые создали бы экономические условия для развития регионов, необходимо более четырёх триллионов рублей, в том числе 2,2 триллиона внебюджетного финансирования. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин во время сессии «Как инвестировать в условиях дорогих денег?» на IX Восточном экономическом форуме, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Эти мастер-планы были разработаны по поручению президента России Владимира Путина и презентованы на Восточном экономическом форуме в прошлом году.

Александр Ведяхин напомнил, что сейчас ключевая ставка Центробанка РФ составляет 18% и может ещё вырасти. «Соответственно, решающее значение приобретает вопрос о том, как найти источники финансирования и какие механизмы при этом задействовать», – подчеркнул он.

Мастер-планы – не просто градостроительный документ, а гибрид бизнес-плана и плана развития города, отметил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Это план трансформации экономики, её диверсификации, создания новых предприятий и рабочих мест с высокой зарплатой и интересной работой», – пояснил глава министерства и подчеркнул, что мастер-планы можно реализовать только в близкой связке инвесторов, государства и финансовых институтов и с оптимальным задействованием всех возможных финансовых механизмов.

В осеннюю сессию нужно закрепить понятие мастер-плана в градостроительном кодексе, чтобы при смене региональных властей мастер-планы не менялись и продолжали реализовываться, заострил внимание участников дискуссии заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Привлекать финансирование в инвестиционные проекты сегодня помогают Фонд национального благосостояния, Фабрика проектного финансирования, отраслевые меры поддержки профильных министерств, концессии государственно-частного партнёрства и таксономия технологического суверенитета, напомнил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. В Минэкономразвития РФ рассчитывают, что рекорды по инвестициям в основной капитал будут сохраняться и даже рост ключевой ставки сильно не повлияет на инвестирование в долгосрочной перспективе.

Сбер готов предоставлять предприятиям, которые войдут в программу технологического суверенитета, скидки к процентной ставке по кредитам, добавил Александр Ведяхин.

В завершение Александр Ведяхин озвучил главные выводы, которые он сделал по итогам дискуссии. В частности, необходимо правильно выделять главные проекты внутри мастер-планов, сохранить и продлить действующие программы и меры поддержки, дать регионам России больше возможности привлекать рыночные заимствования под контролем федерального центра, использовать формы долгосрочных облигаций и народных облигаций.

Кроме того, необходимо присваивать кредитам специальный статус и применять пониженные коэффициенты риска. Также нужно использовать передовой технологический опыт подрядчиков из дружественных стран, заключил он.