Более 400 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за полгода

07:26, 14 июля 2025, ПАИ

Около 410 тысяч пассажиров перевезли скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Псков / Печоры, с января по июнь этого года. Это на 2,6 % больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним, что почти миллион пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за 2024 год.

Отметим, что приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах.