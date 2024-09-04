Lexus и Porsche столкнулись в Стругах Красных
В Стругах Красных на улице Промышленной произошло столкновение автомобилей Lexus и Porsche, в результате которошо последний вылетел в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП женщина – водитель Porsche госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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