Lexus и Porsche столкнулись в Стругах Красных

18:05, 04 сентября 2024, ПАИ

В Стругах Красных на улице Промышленной произошло столкновение автомобилей Lexus и Porsche, в результате которошо последний вылетел в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП женщина – водитель Porsche госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.